Правительство РК приступило к рассмотрению вопроса об оказании гуманитарной помощи КНДР

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Правительство РК намерено продвигать проект гуманитарной помощи КНДР, нацелившись на скорейшее улучшение положения её получателей. Об этом сообщил 9 мая представитель министерства по делам воссоединения РК. По его словам, в среду под председательством министра Ким Ён Чхоля состоялось обсуждение плана оказания продовольственной помощи Северу. Представитель ведомства заявил, что необходимо в сотрудничестве с заинтересованными организациями определить список наименований гуманитарного груза, сроки и методы оказания помощи. Он также заявил, что на данном этапе невозможно обсуждение детального плана, учитывая необходимость первоначального сбора мнений гражданских и других кругов. Однако данный вопрос, как ожидается, будет рассмотрен в ускоренном порядке, учитывая сложную продовольственную ситуацию в КНДР. При этом официальных запросов о помощи из Пхеньяна не поступало.