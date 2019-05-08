В майские выходные пассажиропоток в аэропорту Инчхон превысил 1,4 млн человек

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В период с 1 по 7 мая услугами международного аэропорта Инчхон воспользовались более 1 млн 400 тыс. человек. По данным администрации аэропорта, это на 13,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Среднесуточный показатель составил 200 тыс. человек, что является максимальным показателем с 2001 года, когда аэропорт начал работу. Глава корпорации аэропорта Инчхон Ку Бон Хван заявил, что в период майских праздников были приложены усилия для улучшения обслуживания пассажиров, в том числе, повышение качества транспортных услуг. Работа в этом направлении будет продолжаться, отметил Ку Бон Хван.