Правительство выделит 200 млн долларов на повышение конкурентоспособности полупроводниковой отрасли

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Правительство решило в течение десяти лет инвестировать 240 млрд вон или 203 млн долларов в повышение конкурентоспособности полупроводниковой промышленности. Также объявлено о планах создания в пяти крупных университетах страны факультетов смежных полупроводниковых технологий. Поставлена цель таким образом обеспечить достаточное количество экспертов в данной области. Такие меры были представлены 9 мая в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Они являются частью стратегии и видения развития системных полупроводников, опубликованных на прошлой неделе министерством промышленности, торговли и энергетики.