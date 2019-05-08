Вице-премьер РК вновь призвал парламент утвердить дополнительный бюджет

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Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги посетил Национальное собрание, призвав парламентариев рассмотреть и утвердить до июня дополнительный бюджет. Он встретился с лидерами фракций крупнейших политических партий. Хон Нам Ги подчеркнул, что понимает сложную ситуацию в парламенте, призвав приложить усилия для продвижения проекта, направленного на улучшение условий жизни населения, в том числе, решение проблемы микропыли. Он также отметил, что на рынке ждут одобрения поправок к закону о МРОТ, а также поправок к закону о трудовых стандартах, которые расширят сроки применения гибкого рабочего времени.