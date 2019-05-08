Мун Чжэ Ин: Во втором полугодии рост экономики восстановится

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Одной из целей экономической политики РК является обеспечение роста на 2,5-2,6%. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин с ходе состоявшейся 9 мая спецпередачи телерадиокомпании KBS, посвящённой двухлетию с момента начала его работы на посту президента. Президент отметил, что, к счастью, экономическая ситуация постепенно улучшается, а во втором полугодии прогнозируется восстановление роста на уровне выше 2%. Глава государства также прокомментировал утверждение о том, что такие прогнозы и показатели далеки от реальной экономики, ощущаемой народом. Мун Чжэ Ин, в частности, заявил, что понимает суть таких утверждений. Одновременно он отметил необходимость признать успехи южнокорейской экономики в широком смысле. «Этим нужно гордиться», - отметил президент. По его словам, РК имеет один из самых высоких уровней роста среди стран «Большой двадцатки» и ОЭСР. Вместе с тем, глава государства признал, что правительство понимает серьёзность проблемы замедления роста занятости и поляризации общества, связанной с неравномерным распределением дохода. Он отметил отсутствие двигателей дальнейшего роста, которые должны стать заменой полупроводниковой отрасли, и необходимость обеспечения инновационного роста.