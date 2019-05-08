Korean Air заняла 69-е место в рейтинге международных авиаперевозчиков

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Южнокорейская авиакомпания Korean Air заняла 69-е место из 72-х международных авиаперевозчиков, учтённых ежегодным рейтингом AirHelp. Это на три позиции ниже, чем в прошлом году. Как сообщило агентство Bloomberg, рейтинг составляется на основе трёх критериев по десятибалльной шкале. В первой - «качество обслуживания» - Korean Air получила 8 баллов, во второй – «пунктуальность» - 6,9, а в третьей «эффективность обработки жалоб» - самую низкую оценку в 1,6 балла. Общий показатель составил 5,49 балла. Asiana оказалась на 56-ом месте, поднявшись на три ступени выше. Уровень обслуживания был оценён в 8 баллов, пунктуальность в 6,3, а обработка жалоб в 4,9. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала компания Qatar Airways с общим показателем 8,23 балла. Далее следуют American Airlines, AeroMexico, Scandinavian Airlines и другие. В тройку худших входят Thomas Cook Airlines, EasyJet и Kuwait Airways.