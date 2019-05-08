Денежная масса в РК выросла на 6,8%

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В марте в РК рост денежной массы продолжился за счёт увеличения кредитования в частном секторе. По данным Банка Кореи, представленным 9 мая, денежный агрегат M2 составил в марте 2 квадриллиона 752 триллиона вон (2 триллиона 332 миллиардов долларов – сумма в долларах снизилась из-за значительного ослабления воны). Это на 6,8% больше по сравнению с прошлым годом. Агрегат М2 включает наличные деньги, депозиты до востребования, сберегательные счета, однодневные операции «репо» коммерческих банков, однодневные займы, а также принадлежащие семейным хозяйствам паи взаимных фондов денежного рынка. Как и прежде, темпы роста показателя обеспечиваются за счёт увеличения корпоративного кредитования.