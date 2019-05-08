В Сеуле проходит International Agape Film Festival

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С 7 по 12 мая в Сеуле проходит 16-й по счёту международный кинофестиваль Seoul International Agape Film Festival, организаторы которого стремятся к выражению ценности любви. В этом году тема мероприятия «Миссия». Фестиваль проводится с 2003 года. Это единственное в РК киномероприятие, в основе которого христианская идеология. Открыла фестиваль картина «Интервью с богом», а закроет «Крест Пуккандо». Всего в программе 30 фильмов. Также организаторы подготовили форум и открытое обсуждение темы христианских фильмов.