Фонд межкорейского сотрудничества может быть увеличен на 40%

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9 мая представители правительства и парящей Демократической партии Тобуро обсудили возможность увеличения в следующем году объёма фонда межкорейского сотрудничества на 40% по сравнению с этим годом, учитывая прогнозы о расширении сотрудничества и обменов с КНДР. В этом году показатель составил 1 трлн 106,3 млрд вон. В случае увеличения на 40% отметка составит 1,5 трлн вон или 1 млрд 273 млн долларов. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по активизации межкорейских отношений. После встречи представитель Демократической партии Тобуро сообщил журналистам, что, по прогнозам министерства по делам воссоединения, в целях реализации пунктов Пханмунчжомской декларации от 27 апреля расширение фонда неизбежно. Эту же позицию разделяют депутаты от правящей партии, состоящие в парламентском комитете по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли.