Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Культура

Фильм «Мои особенные братья» посмотрели более 1 млн человек

Write: 2019-05-10 13:37:24Update: 2019-05-10 13:45:51

Фильм «Мои особенные братья» посмотрели более 1 млн человек

Photo : KBS News

Новый южнокорейский фильм «Мои особенные братья» режиссёра Юк Сан Хё, премьера которого состоялась 1 мая, посмотрели более 1 млн человек. По данным Корейского комитета развития кинематографии, по состоянию на 16 часов дня 9 мая показатель составил 1 млн 15 человек. Фильм рассказывает непростую историю жизни двух братьев, старший из которых обладает не  дюжим умом, а младший богатырской силой. Высокий интерес к фильму, дающему простые человеческие эмоции, примечателен на фоне громкого успеха фильма американской киностудии MARVEL «Мстители: финал». 
Список

Рекомендуем