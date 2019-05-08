Фильм «Мои особенные братья» посмотрели более 1 млн человек

Photo : KBS News

Новый южнокорейский фильм «Мои особенные братья» режиссёра Юк Сан Хё, премьера которого состоялась 1 мая, посмотрели более 1 млн человек. По данным Корейского комитета развития кинематографии, по состоянию на 16 часов дня 9 мая показатель составил 1 млн 15 человек. Фильм рассказывает непростую историю жизни двух братьев, старший из которых обладает не дюжим умом, а младший богатырской силой. Высокий интерес к фильму, дающему простые человеческие эмоции, примечателен на фоне громкого успеха фильма американской киностудии MARVEL «Мстители: финал».