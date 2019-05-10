Военные представили доклад по ракетным запускам КНДР в Национальное собрание

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10 мая министерство обороны и объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК представили в Национальное собрание доклад о ракетном запуске в КНДР, проведённом 9 мая. В нём говорится, что, по предварительным данным, речь может идти о двух ракетах малой дальности. Их запуски были проведены в 16:29 и 16:49 соответственно. Высота полёта составила 40 км, а дальность достигла 420 км и 270 км соответственно. В настоящий момент военные пытаются определить возможность отнесения запущенных ракет к категории баллистических. То же самое касается и запуска, проведённого 4 мая. Согласно резолюции СБ ООН 1874, Северу запрещено производить пуски баллистических ракет любых видов. Как заявил председатель парламентского комитета по вопросам обороны Ан Гю Бэк, велика вероятность того, что последние ракетные запуски могут быть признаны нарушением вышеуказанной резолюции в случае признания ракет баллистическими. Ан Гю Бэк также отметил, что данные действия Севера могут быть выражением протеста Севера против санкционного режима США, а также против совместных учений РК и США.