В Сеуле прошло заседание рабочей группы РК и США по межкорейским отношениям

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В пятницу спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн провели в Сеуле заседание рабочей группы двух стран по межкорейским отношениям. В последний раз встреча сторон в данном формате проводилась 14 марта. Они оценили ситуацию вокруг северокорейских ракетных запусков, обсудив направления дальнейших действий. Первоначально предполагалось, что в повестку встречи войдут вопросы межкорейского сотрудничества, в том числе гуманитарная продовольственная помощь КНДР. Но в связи с ракетным запуском, как полагают, фокус был сосредоточен на этом вопросе. После встречи Ли До Хун и Стивен Бигэн планировали провести брифинг. Однако он был отменён по просьбе американской стороны.