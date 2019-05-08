Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Правительство РК не изменило позицию по оказанию продовольственной помощи КНДР

Write: 2019-05-10 16:15:02Update: 2019-05-10 16:40:09

Правительство РК не изменило позицию по оказанию продовольственной помощи КНДР

Photo : YONHAP News

Правительство РК не изменило позицию о необходимости оказания КНДР продовольственной помощи. Об этом 10 мая в ходе очередного брифинга сообщила представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Ю Чжин. По её словам, в КНДР очень сложная продовольственная ситуация, и поддержку нужно оказать исходя из гуманитарных интересов и позиции единства корейского народа. Он также заявил, что в этом вопросе необходимы поддержка и согласие народа. Поэтому сам проект будет продвигаться с учётом мнения граждан страны. 
Список

Рекомендуем