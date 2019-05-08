Генсек ООН призвал заинтересованные стороны вернуться к диалогу по ядерной проблеме КНДР

Photo : YONHAP News

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внимательно следит за ситуацией вокруг северокорейских ракетных запусков. Он потребовал от заинтересованных стран вернуться к диалогу. Об этом 10 мая сообщила радиостанция Свободная Азия, ссылаясь на заместителя официального представителя генсека Фархана Хака. Он подчеркнул, что такие действия только усиливают напряжённость в регионе. Радиостанция также привела позицию ЕС, который выражает надежду на то, что Север воздержится от подобных действий и примет положительные меры для возобновления дипломатического разрешения проблемы.