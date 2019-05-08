Президент РК предложил провести встречу правящих и оппозиционных сил

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Президент РК Мун Чжэ Ин предложил лидерам правящей и оппозиционных партий провести встречу для обсуждения проекта оказания продовольственной помощи КНДР. Предложение он озвучил 9 мая в специальной передаче KBS, посвящённой двухлетию с начала работы администрации Мун Чжэ Ина. Он указал, что нынешняя ситуация противостояния политических сил вокруг ускоренного рассмотрения ряда спорных законопроектов выглядит крайне неприемлемо в глазах народа. Таким образом, Мун Чжэ Ин предложил переключиться с трудноразрешимых вопросов на текущую проблему оказания помощи Северу. Глава государства также подчеркнул необходимость создания постоянной платформы для переговоров по госполитике, учитывая необходимость обсуждения дополнительного бюджета и других законопроектов о жизни населения.