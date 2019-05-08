РК наращивает темпы распространения водородных автомобилей

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Правительство РК представило план, в соответствии с которым, до конца года количество водородных автомобилей в стране составит 6.358. План обнародован 10 мая министерством промышленности, торговли и энергетики в ходе заседания комитета по вопросам энергетики. Озвученный показатель в семь раз больше, чем прошлогодний. Таким образом, годовой объём распространения новых водородных автомобилей увеличен на 35% до 5.467 единиц. С августа в РК начнут работу 10 автомобилей такси и 35 автобусов на водороде. До августа будет объявлен план создания системы водородных заправок с целью повышения комфорта использования нового вида автотранспорта.