В Национальной службе разведки РК предположили, что КНДР испытала новые образцы оружия

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Запущенные 9 мая в КНДР ракеты могут представлять собой новый образец оружия, но анализ данных пока не завершён. Об этом сообщили в Национальной службе разведки, предоставив 10 мая такую информацию председателю парламентского комитета по делам разведки Ли Хе Хуну и членам комитета от правящей Демократической партии Тобуро Ким Мин Ги, оппозиционной партии Свободная Корея Ли Ын Чжэ. В разведке, между тем, отметили, что последние ракетные пуски проходили в рамках оборонительных учений. Также предполагается, что на решение о проведении ракетных запусков могли повлиять совместные военные учения РК и США, а также объявление о планах по внедрению новейшего оружия в южнокорейской армии.