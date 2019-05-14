Французский спецназ освободил в Буркина-Фасо четырёх заложников, в том числе, гражданку РК

Photo : YONHAP News

Французский спецназ освободил на севере Буркина-Фасо четырёх заложников, ранее похищенных вооружёнными бандитами. Операция по их спасению проходила в ночь с 9 на 10 мая. В результате погибли два французских морских пехотинца, четверо похитителей уничтожены. Среди освобождённых – двое французских граждан, гражданин США и гражданка РК. После операции трое освобождённых, в том числе кореянка, прибыли во Францию, где их встретили президент Эммануэль Макрон, министр обороны Флоранс Парли и глава МИД Жан-Ив ле Дриан. Все трое направлены в больницу. Посол РК во Франции Чхве Чжон Мун поблагодарил участников операции за спасение похищенных и выразил соболезнования по поводу потери двух морских пехотинцев. Известно, что двое французов похищены 1 мая в крупнейшем западноафриканском заповеднике слонов и львов в Бенине. Их гид был найден мёртвым. МИД ряда стран, в том числе РК, ранее ввели запрет на посещения данного региона из-за опасности быть похищенными.