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В первую декаду мая южнокорейский экспорт сократился на 6,4% в годовом исчислении, составив 13 млрд долларов. Об этом сообщили 13 мая в Таможенном управлении РК. Среднесуточный показатель экспорта понизился на 13,6%, составив 2 млрд 10 млн долларов. Экспорт легковых автомобилей увеличился на 19,2%, а нефтепродуктов – на 10,5%. Одновременно экспорт полупроводников сократился на 31,8%. Поставки в Китай, США и страны Ближнего Востока снизились, а в Евросоюз, Вьетнам и Японию увеличились. Импорт за первые десять дней мая вырос на 7,2%, составив 15 млрд 200 млн долларов. Таким образом, внешнеторговый дефицит составил за данный период 2 млрд 200 млн долларов.