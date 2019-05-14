Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вновь начал снижаться

Photo : YONHAP News

Уровень одобрения политики президента РК Мун Чжэ Ина составил 48,6%, что на 0,5% ниже, чем неделю назад. Об этом сообщило в понедельник агентство Realmeter, подведя итоги опроса более чем двух тысяч южнокорейцев в возрасте старше 19 лет, который проводился с 7 по 10 мая. Показатель ниже 50% сохраняется восемь недель подряд. Не одобряют политику главы государства 47% респондентов, что на 1% выше, чем на предыдущей неделе. 4,4% опрошенных не определились с оценкой. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38,7%, снизившись за неделю на 1,4%. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 34,3% респондентов. Отметка выросла на 1,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,2% при уровне достоверности 95%.