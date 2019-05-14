Правительство РК намерено обеспечить рассмотрение проекта дополнительного бюджета в мае

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Правительство РК направило в Национальное собрание проект дополнительного бюджета две недели назад, однако парламентарии до сих пор не определили даже график рассмотрения документа. В этой связи 12 мая представители правительства, правящей Демократической партии Тобуро и администрации президента провели заседание, на котором было принято решение приложить усилия для одобрения проекта до конца мая. То же самое касается системы гибкого рабочего графика и минимального размера оплаты труда на следующий год. Оппозиционная партия Свободная Корея не согласна с проектом дополнительного бюджета в его нынешнем виде. Она считает возможным направить его на борьбу с микропылью и преодоление последствий стихийных бедствий, но выступает против дополнительных расходов на поддержание экономики. В обмен на обсуждение дополнительного бюджета оппозиция требует отмены решения о рассмотрении ряда спорных законопроектов по ускоренной процедуре.