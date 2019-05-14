Фильм «Мстители: финал» на десятом месте в рейтинге Box Office

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Фильм американской киностудии MARVEL «Мстители: финал» продолжает держаться в топе на южнокорейском рынке, заняв десятое место среди наиболее популярных картин. По данным Корейского комитета развития кинематографии, представленным 13 мая, за последние выходные фильм посмотрели 645.087 человек. По этому показателю в рейтинге веб-сайта Box Office, отслеживающего кассовые сборы, картина заняла первое место. Накопленный показатель составил 12 млн 799 тыс. 746 человек. Если «Мстители: финал» преодолеют отметку в 13 млн человек, то фильм может занять седьмое место в рейтинге.