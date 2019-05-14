Майкл Помпео: США в своей северокорейской политике не повторят ошибок прошлого

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Северокорейская политика предыдущих американских правительств привела к дополнительному производству ядерного оружия в КНДР и неудаче дипломатического подхода. Нынешнее правительство не допустит повторения этого. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая 11 мая с поздравительной речью в Калифорнии по случаю 40-летия основания института Клермонта. Он подтвердил намерение США продолжать давление на Пхеньян, подчеркнув важность международного сотрудничества. Помпео также отметил, что американский президент Дональд Трамп выступает за окончательную денуклеаризацию КНДР и решение северокорейской ядерной проблемы. Помпео напомнил о серьёзности данной проблемы, указав, что правительство работает над обеспечением гарантий безопасности американского народа. Он также отметил, что США сотрудничают в этом вопросе с РК, Японией и другими союзниками, а также стремятся убедить Россию и Китай в том, что движение в этом направлении соответствует интересам всего мира.