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В мире

Майкл Помпео: США в своей северокорейской политике не повторят ошибок прошлого

Write: 2019-05-13 11:37:27Update: 2019-05-13 17:15:07

Майкл Помпео: США в своей северокорейской политике не повторят ошибок прошлого

Photo : YONHAP News

Северокорейская политика предыдущих американских правительств привела к дополнительному производству ядерного оружия в КНДР и неудаче дипломатического подхода. Нынешнее правительство не допустит повторения этого. Об этом заявил  госсекретарь США Майкл Помпео, выступая 11 мая  с поздравительной речью в Калифорнии по случаю 40-летия основания института Клермонта. Он подтвердил намерение США продолжать давление на Пхеньян, подчеркнув важность международного сотрудничества. Помпео также отметил, что американский президент Дональд Трамп выступает за окончательную денуклеаризацию КНДР и решение северокорейской ядерной проблемы. Помпео напомнил о серьёзности данной проблемы, указав, что правительство работает над обеспечением гарантий безопасности американского народа. Он также отметил, что США сотрудничают в этом вопросе с РК, Японией и другими союзниками, а также стремятся убедить Россию и Китай в том, что движение в этом направлении соответствует интересам всего мира. 
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