Более половины южнокорейцев участвуют в электронных торговых операциях

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58,3% южнокорейцев имеют опыт проведения электронных торговых операций. Об этом говорится в опубликованном 12 мая докладе сотрудника Корейского института развития информационного общества О Юн Сока. Он составлен на основе результатов опроса 4.162 домохозяйств, в общей сложности 9500 человек, проведённого в 2018 году. Речь идёт о приобретении товаров и услуг через интернет и телевизионные площадки. Показатель демонстрирует постоянный рост. Если в 2016 году он составлял 52%, то в 2017 году 52,3%. Опыт операций купли-продажи в интернете имеют 85,5%, использования услуг хоум шоппинга - 50,5%, покупки товаров на зарубежных сайтах - 18%. Отмечается, что наибольший рост фиксируется среди людей в возрасте 30-60 лет.