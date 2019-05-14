В морском порту Инчхона начнёт работу новый пассажирский терминал

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15 июня в Инчхонском порту будет завершено строительство нового международного пассажирского терминала, из которого будут регулярно осуществляться рейсы паромов в порты Китая и обратно по десяти маршрутам. Об этом сообщили в Инчхонском управлении морского и рыбного хозяйства. В проект, реализация которого началась в декабре 2016 года, было вложено 154 млрд 700 млн вон или 130 млн долларов. В настоящий момент строительные работы завершены на 94%. Площадь терминала 67 тыс. кв метров. Это в два раза больше, чем площадь двух действующих терминалов. Введение в штатную эксплуатацию нового терминала запланировано на декабрь. До этого он будет работать в тестовом режиме. В настоящий момент между РК и Китаем действуют 16 пассажирских паромных линий – десять из Инчхона, пять из Пхёнтхэка провинции Кёнгидо и одна из Кунсана провинции Чолла-Пукто.