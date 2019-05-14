Правительство РК проводит сбор общественного мнения о гуманитарной помощи КНДР

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В вопросе оказания КНДР продовольственной помощи важен момент согласия и поддержки со стороны народа, поэтому необходимо провести сбор общественного мнения на эту тему. Об этом сообщил 13 мая представитель министерства по делам воссоединения Ли Сан Мин. На вопрос о том сколько времени выделяется на соответствующий сбор мнений, он ответил, что конкретных сроков нет. 14 мая министр по делам воссоединения Ким Ён Чхоль намерен провести встречи с представителями неправительственных организаций, а 15 мая - с экспертами. 13 мая он провёл встречу с директором-исполнителем Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвидом Бисли.