Каналы связи между военными Юга и Севера продолжают работать

Photo : YONHAP News

Горячая линия связи между военными Юга и Севера продолжает работать в штатном режиме, несмотря на недавние ракетные испытания в КНДР. Об этом сообщили 13 мая ряд источников в правительстве. Стороны дважды в день проводят тестовые сеансы связи. Раз в сутки проводится проверка связи по линии морских судов. Таким образом, ракетные запуски в КНДР никак не повлияли на поддержание связи. Представитель правительства отметил, что последние действия Севера, судя по всему, являются демонстрацией недовольства в отношении безрезультативного саммита КНДР и США в Ханое и совместных военных учений РК и США. Однако сохранение каналов связи между военными Юга и Севера может указывать на готовность Пхеньяна к диалогу.