Южнокорейцы всё меньше поддерживают воссоединение Юга и Севера

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Южнокорейцы всё больше склоняются к одобрению межкорейского диалога и сотрудничества. Однако снижается доля корейцев, считающих необходимым воссоединение двух Корей. На это указывают результаты опроса, проведённого Институтом воссоединения Кореи в период с 5 по 25 апреля среди 1.003 человек в возрасте старше 19 лет. За диалог и сотрудничество с режимом Ким Чон Ына выступают 51,4% респондентов. 37,6% не согласны с мнением о том, что Север хочет воссоединения методом поглощения и под эгидой главенства идеологии социализма. Согласие с этой позицией выразили 28,7%. Около половины респондентов считают, что в Пхеньяне больше настроены на мир, нежели на противостояние между Югом и Севером. Между тем, 72,4% считают, что КНДР не откажется от ядерного оружия. Лишь 28,7% участников опроса согласны с мнением о том, что СК закроет свою ядерную программу, если усилить экономические санкции. Помимо этого, 64,3% указывают на необходимость продолжать экономическое сотрудничество и обмены с КНДР даже в ситуации военного и политического противостояния. 45,4% согласны с необходимостью оказания Северу гуманитарной помощи. Участникам опроса также предложили обозначить приоритет между решением двух проблем - экономики и воссоединения. 70,5% выбрали экономику, 8,3% воссоединение. Стоит отметить, что уровень поддержки идеи объединения в 2017 году составлял 57,8%, а в следующем году уже 70,7%. Однако в этом году показатель снизился до 65,6%, что связывают с неудачей саммита КНДР и США в Ханое. В целом, наблюдается ухудшение оценки работы правительства по ситуации с СК. Если в прошлом году положительную оценку давали 69,5%, то в этом году отметка опустилась до 42,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.