Южнокорейские военные допускают, что 9 мая КНДР испытала баллистические ракеты

Photo : YONHAP News

Южнокорейские военные допускают, что ракеты, запущенные Севером 9 мая из района Кусон провинции Пхёнан-Пукто, относятся к категории баллистических. Если обратить внимание на фото, опубликованные Севером с места запуска, то на ракетах видны цифры, которые могут быть серийными номерами, и корейская буква «чиыт». Военные полагают, что эта маркировка говорит о том, что запуск относился к стратегическим ракетным войскам КНДР, которые занимаются баллистическими ракетами. Ранее эта буква неоднократно замечалась на баллистических ракетах Севера. Анализ имеющихся данных ещё не завершён, но военные склоняются к вышеуказанному варианту. Велика вероятность, что КНДР разработала новую модель баллистических ракет малого радиуса действия. Эксперты указывают, что речь может идти о модернизированных образцах KN-02, которые были показаны в прошлом году на военном параде в Пхеньяне. Недавно запущенные ракеты имеют такую же высоту полёта 40-50 км, а их дальность увеличена с 200 до 400 км. Они могут нанести удар по любой точке в РК, но сбить их сложно. Если предположить, что Северу удалось разработать высокие технологии управляемого оружия, схожие с российским комплексом «Искандер», то это приведёт к необходимости создания в РК новой системы ПРО.