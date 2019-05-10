Президент РК встретился с главой WFP Дэвидом Бисли

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13 мая президент РК Мун Чжэ Ин встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвидом Бисли, находящимся с визитом в Сеуле. Стороны договорились о тесном сотрудничестве в вопросах, касающихся оказания продовольственной помощи КНДР. Как сообщила представитель администрации президента Ко Мин Чжон, Дэвид Бисли ознакомил главу государства с содержанием совместного доклада Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) о ситуации в КНДР. Он, в частности, отметил необходимость оказания экстренной помощи уязвимым слоям северокорейского населения. Мун Чжэ Ин согласился с этим, заявив, что РК помнит помощь Всемирной продовольственной программы в трудные для страны времена. Он выразил готовность внести посильный вклад в решение продовольственных проблем не только в КНДР, но и в других странах.