KDI: экономическая ситуация в РК продолжает ухудшаться

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На протяжении двух последних месяцев южнокорейская экономика демонстрирует спад, который выражается в ухудшении ситуации с экспортом и инвестициями. Об этом сообщили 13 мая в Корейском институте развития (KDI). С ноября года по март нынешнего года эксперты института отмечали замедление роста экономики. Но на этот раз впервые было дано определение «спада», что является повышением серьёзности отрицательной оценки. В марте рост розничных продаж составил 2,4%, что на 1,1% выше, чем средний показатель за январь и февраль. Между тем, апрельский экспорт снизился на 2% в годовом исчислении. Незначительный рост отмечен лишь в сфере услуг.