Патрик Шанахан: США придерживаются дипломатического подхода к решению ядерной проблемы КНДР

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США продолжают придерживаться дипломатического подхода к решению северокорейской ядерной проблемы. Об этом 13 мая заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в интервью Fox News. Он отметил, что стратегия США заключается в достижении полной денуклеаризации Севера дипломатическими методами. Он также добавил: «Моё дело - это подготовка к возможной неудаче внешнеполитического подхода, и я сосредоточен на этом вопросе. В боеготовности наших военных нет никаких изменений». 9 мая, после второго ракетного запуска, проведённого Севером в этом месяце, Шанахан заявлял, что США продолжают придерживаться дипломатического метода решения проблемы.