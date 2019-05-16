Президент США встретился с председателем Lotte Group Син Дон Бином

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13 мая в Белом доме президент США Дональд Трамп принял председателя Lotte Group Син Дон Бина. Он поблагодарил его за масштабные инвестиции в американскую экономику. После встречи Трамп написал на своей странице в Twitter: «Я был рад встрече с председателем Lotte Group Син Дон Бином в Белом доме. Они инвестировали в Луизиану 3,1 млрд долларов. Это крупнейшие инвестиции от южнокорейских компаний, которые создали тысячи рабочих мест для американцев». Он также добавил, что такие «прекрасные партнёры» как РК знают, что американская экономика прочна как никогда. 9 мая Lotte Group провела в Луизиане церемонию завершения строительства крупного нефтехимического завода, способного производить 1 млн тонн этилена в год.