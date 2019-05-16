В РК состоится международная выставка пищевой отрасли Seoul Food 2019

С 21 по 24 мая в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо пройдёт международная выставка пищевой отрасли Seoul Food 2019. Об этом сообщили 13 мая в Корейском агентстве содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA). Данное мероприятие входит в четвёрку крупнейших профильных выставок в Азии. На этот раз Seoul Food будет проходить в 37-й раз. В ней примут участие 1.500 компаний из 40 стран, которые специализируются на производстве готовых пищевых продуктов и оборудовании. В KINTEX состоятся консультации зарубежных покупателей и производителей с местными представителями отрасли, а также ритейлерами. Также готовится конференция о настоящем и будущем пищевых трендов и промышленности в целом и многие другие мероприятия.