МИД РК объявил третий уровень предупреждения о нежелательности посещения Буркина-Фасо и Бенина

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МИД РК объявил третий уровень предупреждения о нежелательности посещения туристами восточной части Буркина-Фасо и северных районов Бенина. Ранее там группой неизвестных были похищены несколько иностранцев, в том числе гражданка РК. Их удалось освободить в результате спецоперации. Третий уровень предупреждения означает рекомендацию покинуть эти районы. Ранее действовал второй уровень предупреждения, согласно которому рекомендуется воздержаться от туристических поездок. Третий уровень распространялся на четыре северные провинции Буркина-Фасо. Теперь к ним добавились также восточные районы.