Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

МИД РК объявил третий уровень предупреждения о нежелательности посещения Буркина-Фасо и Бенина

Write: 2019-05-14 11:29:44Update: 2019-05-14 12:07:17

МИД РК объявил третий уровень предупреждения о нежелательности посещения Буркина-Фасо и Бенина

Photo : KBS News

МИД РК объявил третий уровень предупреждения о нежелательности посещения туристами восточной части Буркина-Фасо и северных районов Бенина. Ранее там группой неизвестных были похищены несколько иностранцев, в том числе гражданка РК. Их удалось освободить в результате спецоперации. Третий уровень предупреждения означает рекомендацию покинуть эти районы. Ранее действовал второй уровень предупреждения, согласно которому рекомендуется воздержаться от туристических поездок. Третий уровень распространялся на четыре северные провинции Буркина-Фасо. Теперь к ним добавились также восточные районы. 
Список

Рекомендуем