МВФ рекомендовал РК продолжать финансовые вливания в экономику

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13 мая МВФ в очередной раз опубликовал рекомендации правительству РК о необходимости активных финансовых вливаний в экономику. В докладе МВФ говорится, что южнокорейское правительство в среднесрочной перспективе должно сохранять расширенную финансовую политику для поддержки экономического роста и создания рабочих мест. Доклад составлен на основе работы делегации МВФ, которая недавно посещала РК. В документе указывается, что РК обладает значительными финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для дополнительной активизации экономики. Кроме того, в организации приветствовали формирование в РК дополнительного бюджета. Подчёркивается, что реформирование рынка труда и товаров является ключом к повышению потенциального роста. Указывается, что нужно работать над повышением МРОТ и производительности труда, стремясь к поэтапному сокращению финансовой поддержки малых и средних компаний. По прогнозам МВФ в этом году рост экономики РК составит 2,6%.