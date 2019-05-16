Южнокорейские судостроители заняли второе место по заказам на мировом рынке

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В апреле южнокорейские судостроители оказались на втором месте по объёму заказов, уступив первенство китайским конкурентам. По данным агентства Clarksons, представленным 14 мая, в апреле мировые судостроители получили заказы на строительство 40 судов общим дедвейтом 1 млн 210 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). На РК пришлись 7 судов общим дедвейтом 280 тыс. CGT - 23% мирового объёма. Китай получил заказы 28 судов общим дедвейтом 770 тыс. CGT– 64% мирового объёма. Большую роль сыграли заказы внутри Китая на 16 крупных судов дедвейтом более 210 тыс. тонн (VLOC). На третьем месте Япония – 60 тыс. CGT – три судна. Это всего 5%. По накопленному с начала года объёму заказов лидером является Китай, доля которого составила 45%. Далее следует РК – 26%, Италия – 14%, Япония – 9%.