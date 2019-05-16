Радио Пхеньяна: Юг не имеет права критиковать Север за пуски ракет

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Южнокорейские военные не имеют права критиковать Пхеньян за пуски ракет в рамках «регулярных военных учений», которые КНДР проводит на своей территории. Об это сообщило во вторник Радио Пхеньяна. Мировое сообщество, включая США и Японию, заявили, что Пхеньян не нарушил никаких договорённостей, поскольку не запускал ни ракету средней дальности, ни тем более межконтинентальную баллистическую ракету,- отмечается в сообщении. Сеул не имеет морального права говорить о нарушениях Севером соглашения в военной области от 19 сентября прошлого года, продолжая совместно с США совершать враждебные действия, такие как учения «Тонмэн 19-1», прошедшие в марте, и «Тонмэн 19-2», намеченные на август. Следовательно, Сеул сам нарушает межкорейское военное соглашение,- заявило Радио Пхеньяна.