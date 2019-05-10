Президент РК призвал политические круги объединить усилия в решении актуальных проблем

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал политические круги объединить усилия в решении актуальных проблем, в первую очередь по противодействию ухудшающимся внешним экономическим условиям. Выступая 14 мая на заседании кабинета министров, он также подчеркнул необходимость скорейшего проведения переговоров представителей правительства и политических партий с тем, чтобы найти выход из кризиса в политической ситуации. По его словам, работа парламента должна проходить в штатном режиме независимо от политической ситуации. Мун Чжэ Ин отметил, что партии и правительство договорились о создании механизма всестороннего диалога, предложив начать с обсуждения наиболее неотложных вопросов. Он отметил важность скорейшего рассмотрения дополнительного бюджета. Президент подчеркнул важность принятия законодательных инициатив, связанных с жизнью людей, заявив, что ни один законопроект не был одобрен в ходе апрельской сессии Национального собрания. Мун Чжэ Ин призвал рассмотреть законопроекты по реформированию системы минимального размера оплаты труда, а также гибкого рабочего графика, чтобы устранить неопределённость на рынке. К тому же оппозиция настаивала на этом. Глава государства выразил надежду на то, что контакты с лидерами партий позволят создать политику диалога, а не противостояния.