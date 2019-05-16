В конце мая в РК пройдут учения Ulchi Taegeuk

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В конце мая в РК пройдут военно-гражданские учения Ulchi Taegeuk. Об этом сообщил 14 мая представитель министерства обороны Чхве Хён Су. Они будут проходить с 27 по 30 мая. Данные манёвры объединяют учения южнокорейских вооружённых сил Taegeuk и часть южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Guardian. Их целью является укрепление возможностей вооружённых сил РК по самостоятельному отражению вооружённых нападений и действия в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствия. Командно-штабные учения «Тонмэн 19-2», которые являются сокращённой версией Ulchi Freedom Guardian, пройдут в августе.