Главы внешнеполитических ведомств РК и России обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили во вторник в Сочи различные международные проблемы, в том числе, ситуацию на Корейском полуострове, в Иране и Венесуэле. Выступая на совместной пресс-конференции после встречи, Помпео отметил, что две страны согласны с необходимостью денуклеаризации Северной Кореи и продолжат обсуждение этого вопроса. Он повторил, что политика США остаётся неизменной: соблюдать санкции в отношении Пхеньяна до тех пор, пока не будет достигнута окончательная денуклеаризация. В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать диалог между Вашингтоном и Пхеньяном, напомнив, что Северная Корея ожидает определённых гарантий безопасности в ответ на денуклеаризацию, и что денуклеаризация должна быть распространена на весь Корейский полуостров.