Занятость в РК в апреле увеличилась на 171 тыс. человек

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Уровень занятости в РК составил в апреле 66,5%, сократившись на 0,1% в годовом исчислении. Численность работающих возросла за тот же период на 171 тыс. человек, составив 27 млн 38 тыс. человек. Об этом сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Таким образом, рост занятости превысил целевой уровень правительства в 150 тыс. человек в месяц. В секторе здравоохранения и социального обеспечения количество рабочих мест увеличилось на 127 тыс., в сфере образования – на 55 тыс., в сфере обслуживания сектора науки и технологий – на 49 тыс., по сравнению с прошлым годом. Между тем, занятость в отрасли промышленного производства сократилась на 52 тыс., а в отрасли оптовой и розничной торговли - на 76 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,4% трудоспособного населения, увеличившись на 0,3% по сравнению с прошлым годом. Безработица в прошлом месяце оказалась самой высокой с апреля 2000 года. Безработными в апреле были 1 млн 245 тыс. трудоспособных жителей страны. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила 11,5%, что на 0,8% больше, чем в тот же период прошлого года.