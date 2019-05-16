Госдепартамент США отказался отвечать на требование КНДР о возврате её торгового судна

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Госдепартамент США не намерен комментировать требования Пхеньяна о возврате арестованного американскими властями торгового судна Wise Honest. Об этом заявила представитель госдепартамента Катина Адамс. Как сообщили ранее в министерстве юстиции США, северокорейский сухогруз водоизмещением 17 тыс. тонн задержан в рамках борьбы с нарушениями международных санкций в отношении КНДР. По данным американских властей, он перевозил уголь из северокорейских портов в другие страны, нарушая тем самым санкции, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН. Американские власти добиваются конфискации сухогруза, направив гражданский иск в суд. Во вторник агентство ЦТАК опубликовало заявление МИД КНДР, в котором выражен протест в связи с арестом судна Wise Honest, назвав данный шаг «незаконным возмутительным актом». В заявлении отмечается также, что США должны «подумать о последствиях своего отвратительного шага» и немедленно вернуть судно.