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Политика

РК предоставит 500 тыс. долларов ДР Конго для борьбы с вирусом Эбола

Write: 2019-05-15 10:52:58Update: 2019-05-15 10:55:26

РК предоставит 500 тыс. долларов ДР Конго для борьбы с вирусом Эбола

Photo : YONHAP News

РК окажет гуманитарную помощь Демократической Республике Конго, направив через Всемирную организацию здравоохранения 500 тыс. долларов для борьбы с вирусом Эбола. Об этом сообщили во вторник в министерстве иностранных дел РК. Будучи впервые зафиксирована в августе прошлого года, эта болезнь унесла жизни 695 человек, более 30 процентов из которых дети и подростки. Денежная помощь Сеула будет использована для борьбы со вспышкой Эболы в провинциях Северное Киву и Итури в рамках Стратегического плана действий 3.0, разработанного 15-ю международными организациями, в том числе ВОЗ, в рамках борьбы с эпидемией. РК активно участвует в усилиях мирового сообщества по предотвращению распространения инфекционных заболеваний и будет продолжать такие усилия, - сообщили в МИД РК. 
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