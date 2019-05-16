Завод компании LS Cable в Польше приступил к выпуску продукции

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Завод компании LS Cable & System, ведущего южнокорейского производителя проводов и кабелей, построенный в городе Дзержонюве на юго-западе Польши, приступил во вторник к выпуску продукции. Новый завод будет производить детали для аккумуляторов электромобилей и оптические кабели связи. Как заявил на церемонии пуска завода член совета директоров компании Мён Но Хён, завод в Польше послужит ключевой базой для продвижения в Европу и укрепления глобального статуса компании. С открытием польского завода число производственных подразделений LS Cable увеличилось до 19-ти, причём девять из них расположены за рубежом.