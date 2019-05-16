В 2018 году в ТОП-500 по объёму продаж вошли 38 новых компаний

Photo : YONHAP News

По данным финансово-консалтингового портала SEO Score, в ТОП-500 по объёму продаж за 2018 год вошли 38 новых компаний. Самое высокое место среди новичков – 163-е – занял производитель химических волокон Hyosung TNC. Суммарный объём продаж всех пятисот компаний составил в прошлом году 2 трлн 390 млрд долларов, что 2,1% больше, чем в 2017 году. На первом месте, как и в предыдущем году, Samsung Electronics с объёмом продаж 205 млрд долларов. Далее следуют производитель автомобилей Hyundai Motor, производитель стали POSCO и электронный гигант LG Electronics. В первой десятке также Корейская электроэнергетическая корпорация KEPCO, автопроизводитель Kia Motors, производитель химической продукции Hanwha, производитель полупроводников SK Hynix, компания по переработке нефти GS-Caltex и производитель запчастей для автомобилей Hyundai Mobis. Две последние компании вошли в первую десятку впервые.