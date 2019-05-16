Правительство РК будет развивать индустрию биотехнологий и здравоохранение в качестве ключевых отраслей экономики

Photo : YONHAP News

Правительство РК будет искать пути развития индустрии биотехнологий и здравоохранения в качестве ключевых отраслей экономики. Об этом заявил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на экономическом совещании в Сеуле. Он добавил, что правительство страны вскоре представит комплексные меры для оказания поддержки исследований, разработок и дерегуляции в данной отрасли. «Если мы воспользуемся нашими информационно-коммуникационными технологиями, привлечём квалифицированных специалистов и передовые медицинские учреждения, мы сможем сделать биотехнологии и здравоохранение ключевыми отраслями национальной экономики наряду с производством полупроводников», - сказал Хон Нам Ги. Он напомнил, что к 2022 году объём мирового рынка биотехнологий и здравоохранения достигнет 10 трлн долларов.