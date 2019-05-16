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Экономика

РК и Великобритания обсуждают подготовку соглашения о свободной торговле

Write: 2019-05-15 13:06:15Update: 2019-05-15 13:12:48

РК и Великобритания обсуждают подготовку соглашения о свободной торговле

Photo : YONHAP News

В среду в Сеуле состоялось шестое рабочее заседание по вопросам торговли между РК и Великобританией. Южнокорейскую сторону представил директор департамента по торговым переговорам министерства промышленности, торговли и энергетики Ё Хан Гу, британскую - помощник замминистра международной торговли Джон Алти. Он поделился с южнокорейским коллегой информацией о процессе выхода Великобритании из ЕС. Стороны обсудили также меры беспрерывного и стабильного развития торговых отношений при сохранении режима преференций, основанного на соглашении о свободной торговле РК с ЕС. Правительство РК продвигает план заключения соглашения о свободной торговле с Великобританией в целях обеспечения устойчивости торговых отношений между двумя странами. 
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