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Политика

Новым лидером парламентской фракции партии Справедливого будущего избран О Син Хван

Write: 2019-05-15 14:14:02Update: 2019-05-15 14:25:47

Новым лидером парламентской фракции партии Справедливого будущего избран О Син Хван

Photo : YONHAP News

Новым лидером парламентской фракции оппозиционной партии Справедливого будущего избран депутат двух созывов О Син Хван, который по итогам состоявшихся в среду выборов одержал победу над Ким Сон Сиком. Бывший лидер фракции Ким Гван Ён объявил о своей отставке более чем за полтора месяца до окончания срока пребывания на данном посту. Партия Справедливого будущего оказалась в сложной ситуации после того, как вступила в конфликт с крупнейшей в стране оппозиционной партией Свободная Корея. Вместе с ещё двумя небольшими оппозиционными партиями она поддержала решение правящей Демократической партии Тобуро принять в ускоренном режиме ряд законопроектов.      Партия Справедливого будущего образовалась в феврале прошлого года в результате слияния двух небольших партий. 
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