Photo : YONHAP News

14 мая британский принц Эндрю посетил город Андон провинции Кёнсан-Пукто. Во время посещения деревни Хахвэ города Андона он посадил яблоню. Визит состоялся через 20 лет после того, как его мать, королева Елизавета II, совершила поездку в эту деревню, которая была известна тем, что во времена династии Чосон там жили многие аристократы. Жители деревни показали принцу традиционный корейский день рождения. Эту же церемони. устраивали и для Елизаветы II, которая побывала там в день своего 73-летия. Хахвэ - уникальная деревня, в которой есть резиденции старого правящего класса с черепичными крышами и жилища простолюдинов под соломенными крышами. В 2010 году деревня включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с визитом принца Эндрю администрация города Андона решила обозначать 32-километровую часть пути, по которому проехала Елизавета II, как «Королевский путь». Она посетила РК в апреле 1999 года по приглашению тогдашнего президента страны Ким Дэ Чжуна. Королева познакомилась с достопримечательностями города, побывала в деревне Хахвэ и буддийском храме Пончжонса. В Андоне проводятся различные мероприятия, посвящённые 20-летию визита королевы, и город приветствует принца Эндрю в течение пяти дней, начиная с 11 мая.